Brasil conquista a Copa América Feminina em final histórica contra a Colômbia

Lívia Villas Boas - CBF

Em uma das finais mais emocionantes da história da Copa América Feminina, a Seleção Brasileira superou a Colômbia nos pênaltis e conquistou o título continental pela nona vez em dez edições do torneio. Após um empate por 4 a 4 no tempo regulamentar e na prorrogação, a equipe brasileira venceu por 5 a 4 nas penalidades, em partida realizada no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

O confronto foi marcado por reviravoltas e momentos de pura tensão. A Colômbia saiu na frente com gol de Linda Caicedo, aos 24 minutos do primeiro tempo. O Brasil empatou nos acréscimos da etapa inicial, com Angelina convertendo pênalti assinalado após revisão do VAR.

No segundo tempo, a Colômbia voltou a liderar o placar com um gol contra de Tarciane. Amanda Gutierres, artilheira da competição ao lado da paraguaia Claudia Martínez, deixou tudo igual novamente. Ainda assim, Mayra Ramírez recolocou as colombianas em vantagem aos 42 minutos, mas Marta brilhou nos acréscimos e empatou a partida em 3 a 3 com um golaço de fora da área.

Na prorrogação, Marta voltou a marcar e colocou o Brasil na frente pela primeira vez. Contudo, Leicy Santos empatou para a Colômbia com uma bela cobrança de falta, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Angelina desperdiçou a primeira penalidade brasileira, e Marta teve a chance de fechar a disputa, mas parou na goleira Tapia. A decisão seguiu para as alternadas, e foi então que Lorena, destaque da campanha brasileira, defendeu a cobrança da colombiana Carabalí, garantindo o título para o Brasil.

Com a conquista, o Brasil mantém sua hegemonia no futebol feminino sul-americano e mostra força para os próximos desafios internacionais. A partida marcou também a despedida de Marta da competição continental, encerrando sua trajetória na Copa América com mais um troféu na galeria.

