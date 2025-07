Brasil conquista ouro inédito na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica; veja detalhes

Foto de Samuel Costa Melo na Unsplash

Com esse histórico recente, as conquistas do Brasil agitam palpites na BetMGM , já que os apostadores ficam de olho em cada competição que envolve o time brasileiro. Pratique o jogo seguro.

O Brasil está se consolidando como uma grande força no mundo dos esportes , especialmente na ginástica rítmica. Recentemente, o país faturou três ouros e fechou a Copa do Mundo da modalidade em alta.

A Copa do Mundo de Ginástica Rítmica foi disputada em Portugal, na cidade de Portimão. Duda Arakaki, Nicole Pircio, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Barbara Galvão e Ana Luiza Franceschi foram as representantes do time brasileiro.

Brasil brilha na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

O Time Brasil buscou o ouro inédito no Mundial da categoria, no conjunto geral. Porém, as brasileiras não pararam por aí e retornaram para buscar mais duas conquistas no segundo dia, fechando a competição com 100% de aproveitamento, após três ouros.

Por equipes, o Brasil finalizou com 51,350 pontos no geral, nota composta por 5,50 e 7,10 pontos em dificuldades de corpo e aparelho, somadas a 7,300 de nota artística e 6,250 pela execução. Com 48,050 pontos, a Espanha ficou com a medalha de prata, enquanto a França conquistou o bronze com 41.700 pontos.

Na prova mista, com três bolas e dois arcos, ao som de "Evidências", o conjunto brasileiro liderou a classificatória com 26,150 pontos, alcançando 27,500 no segundo dia, na fase final. A prata ficou com os Estados Unidos, com 22,300 pontos, enquanto a Espanha ficou com o bronze, com 22,200 pontos.

A nota brasileira é a segunda maior do mundo em 2025, ficando atrás apenas da Bulgária, que alcançou 28,500 pontos na etapa de Baku.

Na prova de cinco fitas, o Brasil somou 26,700 pontos, a maior nota do mundo na categoria em 2025. Com isso, ficaram bem à frente da segunda colocada, a Espanha, que obteve 23,050 pontos. O Cômite Olímpico do Estados Unidos completaram o pódio com 20,150 pontos.

Antes, na fase classificatória, o Brasil já havia somado 25,200 pontos. Com a pontuação final, alcançaram mais um feito, superando a pontuação da atual campeã olímpica, a China, que marcou 25,350 em Baku.

Treinadora analisou competição histórica

Camila Ferezin, treinadora da equipe, concedeu entrevista ao Globo Esporte e falou sobre a conquista. Segundo ela, o fato de o Brasil ser sede da próxima competição foi uma inspiração.

“Estamos felizes com nossos resultados em Portimão, trabalhamos duro quando retornamos os treinamentos após os Jogos Olímpicos de Paris. Em nenhum momento desanimamos, pelo contrário, o primeiro Campeonato Mundial no nosso país foi motivo de inspiração pra seguirmos confiantes e continuarmos lutando em busca de grandes resultados para o nosso país. Nossa estreia não poderia ter sido melhor”, comentou.

O próximo compromisso do time Brasil será de 20 a 24 de agosto, em casa, já que o Rio de Janeiro sediará o Mundial pela primeira vez.

Foto de Samuel Costa Melo na Unsplash