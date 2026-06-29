Brasil e Japão se enfrentam hoje no mata-mata; veja jogos da Copa

A fase de matamata da Copa do Mundo Fifa de 2026 continua nesta segundafeira (29), com três partidas. O destaque é o confronto entre Brasil e Japão, às 14h (horário de Brasília), em Houston (EUA).

Também jogam Alemanha e Paraguai, às 17h30, em Boston (EUA); e Holanda e Marrocos, às 22h, em Monterrey (México).

Assim como nos demais confrontos eliminatórios, em caso de empate no tempo regulamentar haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Os vencedores avançam às oitavas de final, enquanto os derrotados deixam a competição.

>> Confira os jogos desta segunda-feira (29):

14h – Brasil x Japão

17h30 – Alemanha x Paraguai

22h – Holanda x Marrocos

Brasil x Japão

O confronto entre Brasil e Japão promete ser de muita disputa pela posse de bola e de jogadas rápidas, protagonizadas pelos jogadores velozes que compõem ambas as equipes.

Dessa forma, a expectativa é de que a seleção brasileira busque exercer seu protagonismo na partida contra uma equipe compacta que aposta na velocidade para explorar espaços.

Com 7 pontos somados durante a fase de grupos (duas vitórias e um empate), o Brasil chega ao matamata após liderar sua chave.

Se, por um lado, o ataque brasileiro tem apresentado eficiência, por outro a defesa tem demonstrado dificuldade em lidar com toques rápidos de equipes adversárias, especialmente em sua intermediária.

Apresentando um futebol organizado taticamente, o Japão tem, na atual Copa, uma das melhores equipes de sua história, com jogadores que conciliam habilidade e velocidade, o que pode representar perigo para os defensores brasileiros.

O Japão avançou para a segunda fase da Copa do Mundo após ficar em segundo lugar em uma chave bastante equilibrada que reunia Holanda e Suécia, contra quem os japoneses empataram nos placares de 2 a 2; e 1 a 1, respectivamente.

A evolução do futebol japonês é cada vez mais perceptível. Prova disso foi a vitória sobre a seleção brasileira, por 2 a 0, na recente partida amistosa, no final do ano passado em Tóquio. Até então, o Brasil nunca havia perdido uma partida para os japoneses.

Alemanha x Paraguai

Apesar de iniciar a fase de grupos com um futebol arrebatador que goleou por 7 a 1 a seleção de Curaçau, a Alemanha, na sequência, encontrou certa dificuldade para vencer a Costa do Marfim por 2 a 1.

Os gols alemães saíram apenas no final do jogo que, até metade do segundo tempo, tinha placar favorável ao time africano – mesmo com maior posse de bola e volume de jogo para os alemães.

A derrota por 2 a 1 na terceira rodada para o Equador evidenciou ainda mais algumas vulnerabilidades da equipe alemã, que não conseguiu sustentar o resultado após sair à frente no placar.

O Paraguai iniciou de forma traumática a fase de grupos, levando um gol contra aos sete minutos da partida de estreia, quando foi derrotado por 4 a 1 pelos EUA.

A equipe sul-americana deu seu primeiro passo para a classificação após vencer a Turquia, por 1 a 0.

O ponto obtido com o empate diante da Austrália consolidou os paraguaios na segunda fase da competição, com 4 pontos, entre as equipes terceiras colocadas com melhor campanha.

A tendência da partida de hoje é de uma Alemanha buscando controle territorial, e de um Paraguai mais fechado, tentando contragolpes para surpreender o adversário.

Holanda x Marrocos

Holanda e Marrocos encerraram a fase de grupos com uma campanha invicta – ambas com 7 pontos obtidos em duas vitórias e um empate. A expectativa, portanto, é de um jogo equilibrado.

Na primeira rodada, a equipe holandesa empatou com o Japão, adversário de hoje do Brasil, em 2 a 2. Na sequência foram duas vitórias: de 5 a 1 diante da Suécia; e de 3 a 1 contra a Suíça.

Os dez gols marcados em três jogos confirmam o bom poder ofensivo da equipe holandesa.

Já o Marrocos estreou jogando contra o Brasil, no empate em 1 a 1. Em boa parte do jogo, foram superiores aos brasileiros. Ficaram na segunda colocação do grupo pelo critério saldo de gols.

A equipe africana tem um futebol bastante organizado e de grande disciplina tática. Foi campeã da Copa Africana de Nações em 2025: o mais importante título do continente. No mesmo ano, foi campeã mundial pela equipe sub-20.

Foi também semifinalista na Copa de 2022, torneio em que terminou ocupando o 4º lugar – algo inédito para uma seleção africana – e medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.