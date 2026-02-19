Acessibilidade

19 de Fevereiro de 2026 • 23:24

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Brasil enfrenta Egito em último teste antes da Copa do Mundo

Jogo será disputado uma semana antes da estreia brasileira no Mundial

Agência Brasil

Publicado em 19/02/2026 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira enfrentará o Egito em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland (Estados Unidos), no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial.

Brasil e Egito já mediram forças seis vezes na história, com a seleção brasileira triunfando em todas as oportunidades. Os Faraós estão no Grupo G da competição (que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos), ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Já a seleção brasileira está no grupo C do Mundial. O Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na competição. A partida será no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

Leia Também

• Judoca aquidauanense Anna Clara Alegre se consagra campeã nacional no Troféu Brasil Cadete

• Riedel assume presidência do Consórcio Brasil Central

• Aglay Trindade é homenageada pela Academia de Letras do Brasil

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Abertas as inscrições para o processo seletivo do Bolsa Atleta e Técnico 2026 de MS

Oportunidade

Confira o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

Calendário esportivo

Estadual de Futebol 2026 abre com ação de conscientização pela causa animal

A união entre futebol e causa animal amplia o alcance das ações e fortalece o compromisso social

Competição

Aldeia Limão Verde define finalistas do Torneio de Integração 2026

Publicidade

Futebol regional

Cristo Rei FC participa de apresentação do Clube de Regatas Aquidauana para 2026

ÚLTIMAS

ec

Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia

Nas cidades onde fecham às 15h, a abertura será antecipada

Saúde

Telessaúde de MS lidera cobertura no Centro-Oeste e cresce mais de 500%

O principal destaque é o tele-ECG (tele-eletrocardiograma), com 84.880 exames realizados em 2025

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo