Brasil enfrenta FranÃ§a em fase final de preparaÃ§Ã£o para Copa do Mundo

Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira enfrenta a França, a partir das 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26), em partida amistosa que marca o início da fase final de preparação para a próxima Copa do Mundo, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O confronto será realizado no Gillete Stadium, em Boston.



Um dia antes de medir forças com uma equipe que é apontada como uma das favoritas à conquista do próximo título mundial, o técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva, que enxerga o confronto como um teste importante: “Para nós, é um teste importante, contra uma equipe que pode ser favorita na Copa. Queremos mostrar uma boa atitude e qualidade”.



O treinador também declarou que uma das estrelas dos franceses, o atacante Mbappé, receberá atenção especial. “São jogadores que todos conhecem. Jogadores muito fortes, com muita qualidade. Mbappé marcou muitos gols ano passado. Agora é um rival. Temos que defender bem contra ele. É um jogador muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização”.



Mesmo diante de um adversário tão desafiador, Ancelotti deixou claro que vai apostar em uma equipe ofensiva, com quatro jogadores de ataque: “Nestes meses eu tenho pensado qual é o melhor modelo de jogo para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos planejar é com quatro na frente. Contra a França, um teste importante, queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo, tentar defender bem, que é muito importante, ter equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que os quatro da frente têm”.



Diante dos franceses o Brasil tem um desfalque certo, o zagueiro Marquinhos, que está com dores na região do quadril. Quem pode receber uma oportunidade na posição é Ibañez, do Al Ahli (Arábia Saudita). Com isso, uma possível formação para medir forças com a França é: Ederson; Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Martinelli.



Amistosos preparatórios

Antes do início da Copa, a seleção brasileira fará mais três amistosos preparatórios. O primeiro será no dia 31 de março, contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando.



Depois, o Brasil fará um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.



Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.