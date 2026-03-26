Acessibilidade

26 de MarÃ§o de 2026 • 14:06

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Esporte

Brasil enfrenta FranÃ§a em fase final de preparaÃ§Ã£o para Copa do Mundo

SeleÃ§Ã£o brasileira joga a partir das 17h desta quinta-feira (26)

AgÃªncia Brasil

Publicado em 26/03/2026 Ã s 09:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira enfrenta a França, a partir das 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26), em partida amistosa que marca o início da fase final de preparação para a próxima Copa do Mundo, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O confronto será realizado no Gillete Stadium, em Boston.

Um dia antes de medir forças com uma equipe que é apontada como uma das favoritas à conquista do próximo título mundial, o técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva, que enxerga o confronto como um teste importante: “Para nós, é um teste importante, contra uma equipe que pode ser favorita na Copa. Queremos mostrar uma boa atitude e qualidade”.

O treinador também declarou que uma das estrelas dos franceses, o atacante Mbappé, receberá atenção especial. “São jogadores que todos conhecem. Jogadores muito fortes, com muita qualidade. Mbappé marcou muitos gols ano passado. Agora é um rival. Temos que defender bem contra ele. É um jogador muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização”.

Mesmo diante de um adversário tão desafiador, Ancelotti deixou claro que vai apostar em uma equipe ofensiva, com quatro jogadores de ataque: “Nestes meses eu tenho pensado qual é o melhor modelo de jogo para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos planejar é com quatro na frente. Contra a França, um teste importante, queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo, tentar defender bem, que é muito importante, ter equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que os quatro da frente têm”.

Diante dos franceses o Brasil tem um desfalque certo, o zagueiro Marquinhos, que está com dores na região do quadril. Quem pode receber uma oportunidade na posição é Ibañez, do Al Ahli (Arábia Saudita). Com isso, uma possível formação para medir forças com a França é: Ederson; Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Martinelli.

Amistosos preparatórios
Antes do início da Copa, a seleção brasileira fará mais três amistosos preparatórios. O primeiro será no dia 31 de março, contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando.

Depois, o Brasil fará um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa
O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

Leia TambÃ©m

â€¢ Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

â€¢ Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

â€¢ AnastÃ¡cioÂ lanÃ§a "Dia B" do Brasil Sorridente com mutirÃ£o de saÃºde bucal

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Esporte

Jogos Abertos de MS terÃ£o seis etapas regionais em 2026

EvoluÃ§Ã£o

Atleta de paracanoagem de SidrolÃ¢ndia conquista ouro noÂ Brasil e garante vaga paraÂ mundial na PolÃ´ni

Esporte

Palmeiras e Fluminense jogam nesta quarta

Imasul emite alerta de emergÃªncia de cheias para o distrito de Palmeiras

Festa de SÃ£o SebastiÃ£o serÃ¡ realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

PMA apreende petrechos de pesca e prende trÃªs pessoas na regiÃ£o de Palmeiras

Esporte

Brasil enfrenta Egito em Ãºltimo teste antes da Copa do Mundo

Publicidade

Esporte

Abertas as inscriÃ§Ãµes para o processo seletivo do Bolsa Atleta e TÃ©cnico 2026 de MS

ÃšLTIMAS

Informe PublicitÃ¡rio

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita e as escolas podem se inscrever atÃ© 30 de maio de 2026

OcorrÃªncia

Mulher morre em acidente na BR-262 entre Miranda e Aquidauana

Acidente de trÃ¢nsito foi registrado na manhÃ£ desta quarta-feira (25)

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo