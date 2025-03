Brasil estreia no Grand Prix de Judô da Áustria

Equipe de bolsistas do Governo Federal / Ministério do Esporte

A Seleção Brasileira de Judô estreia nesta sexta-feira, 7, no Grand Prix da Áustria, uma das etapas do Circuito Mundial. Após a campanha no Grand Slam de Tashkent, onde conquistou três quintos lugares no último fim de semana, a equipe formada por 13 atletas busca suas primeiras medalhas na temporada de 2025. O torneio reúne cerca de 420 judocas de 52 países.

Neste ano, o time brasileiro na Áustria mescla jovens promessas e atletas experientes que buscam se consolidar em novas categorias de peso. Dos 13 judocas convocados, 11 são beneficiados pelo programa Bolsa Atleta, concedido pelo Ministério do Esporte nas categorias Nacional, Internacional e Pódio.

No feminino, a equipe será composta por Clarice Ribeiro (48kg), Bianca Reis (57kg), Nauana Silva (63kg), Rafaela Silva (63kg) e Dandara Camilo (78kg). Já no masculino, representarão o Brasil Michel Augusto (60kg), Ronald Lima (66kg), Vinicius Ardina (73kg), Luan Almeida (81kg), Gabriel Falcão (81kg), Marcelo Fronckowiak (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

Últimas participações

O Brasil tem um repertório de vitórias na competição. Em 2023, conquistou uma medalha de ouro com Leonardo Gonçalves (-100kg) e duas de bronze com Marcelo Fronckowiak (-90kg) e Giovanna Santos (+78kg). Já em 2024, o país terminou a competição como líder do quadro geral de medalhas, com os ouros de Larissa Pimenta (52kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Beatriz Souza (+78kg), e com o bronze de Rafael Buzacarini (100kg).

Agenda — Grand Prix da Áustria 2025

Sexta-feira (7): Clarice Ribeiro (48kg), Bianca Reis (57kg), Michel Augusto (60kg) e Ronald Lima (66kg).

Horário: Preliminares - 6h | Finais - 13h (horário de Brasília)

Sábado (8): Nauana Silva (63kg), Rafaela Silva (63kg), Vinicius Ardina (73kg), Luan Almeida (81kg) e Gabriel Falcão (81kg).

Horário: Preliminares - 5h30 | Finais - 13h (horário de Brasília)

Domingo (9): Dandara Camilo (78kg), Marcelo Fronckowiak (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

Horário: Preliminares - 6h30 | Finais - 13h (horário de Brasília)

*Com informações do Ministério do Esporte