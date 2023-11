Brasil garante melhor campanha da história em Parapans

Recorde no último dia da competição / Divulgação

Melhor campanha da história! Antes mesmo do fim dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, o Brasil já superou os recordes de ouros conquistados e no total de medalhas. No sábado, 25, penúltimo dia de competições no Chile, o país somou mais 45 medalhas e chegou a 332, sendo 151 ouros, 92 pratas e 89 bronzes

Com isso, a delegação brasileira superou Lima 2019, quando terminou com 308 medalhas: 124 ouros, 99 pratas e 85 bronzes. O país ainda disputa medalhas no parabadminton e no ciclismo de estrada neste domingo, as duas modalidades que encerram o Parapan de Santiago, mas não pode ser alcançado na liderança do quadro geral de medalhas.

Os 151 ouros do Brasil são quase o total de medalhas dos EUA, que estão em segundo lugar e somam 156 pódios. É preciso juntar os ouros de Estados Unidos, Colômbia, México e Argentina para igualar os do Brasil. Somos potência no paradesporto!

Das 332 medalhas conquistadas pelo Brasil, 325 tiveram a digital do Bolsa Atleta, ou seja, contaram com a participação de pelo menos um bolsista do programa: 97,89% do total de medalhas têm a marca do incentivo federal.

Domínio no badminton

Os atletas brasileiros de badminton não deixaram dúvidas sobre sua força nos Jogos Parapan, neste sábado (25.11), na capital chilena. Foram 13 medalhas para o Brasil das 24 em disputa no primeiro dia de competições. A delegação verde e amarela somou 6 ouros, 4 pratas e 3 bronzes. Dos 17 atletas que conquistaram medalhas, sendo quatro duplas, 16 são apoiados financeiramente pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.

Vitor Tavares, que vai disputar a final neste domingo (25), resumiu o sentimento geral da equipe: "Estamos com uma delegação enorme e a gente vai voltar para casa com um caminhão de medalhas. Hoje, por exemplo, tivemos muitas finais disputadas entre atletas brasileiros".

O destaque do dia veio da classe SL3, onde o pódio foi totalmente verde e amarelo. Maria Abinaecia garantiu a medalha de ouro ao vencer a compatriota Kauana Beckenkamp por 2 x 0, enquanto Adriane Avila ficou com a medalha de bronze.

A classe SL4 viu uma dobradinha brasileira no pódio, com Ana Carolina conquistando o ouro ao derrotar Edwarda Oliveira por 2 x 1. "Essa medalha foi sonhada desde quando comecei na modalidade. Eu venho sonhando desde 2019. Isso para mim só ficava em sonho, tanto de treino que a gente fez. Mas ver que foi glorificante, é um mix de emoções. Estou muito nervosa ainda", emocionou-se Ana Carolina. "Ninguém deve desistir do seu sonho, ainda mais que é alguma coisa que você quer e almeja. Pode continuar sonhando, que vai acontecer. Se você tiver determinação, vai acontecer", completou a jogadora.

Em outra final brasileira, a dupla formada por Júlio Cesar e Marcelo Conceição conquistou a medalha de ouro na classe WH1-WH2 ao superar Edmar Francisco e Rodolfo Renato por 2 x 0.

O Brasil continuou a brilhar no masculino, com Rogério Júnior assegurando a medalha de ouro na classe SL4, ao vencer o mexicano Maximiliano Ávila por 2 x 0. Breno Eduardo, também representando o Brasil, ficou com a medalha de bronze após vencer o canadense Pascal Lapointe por 2 x 0.

Na classe SU5, os atletas brasileiros Mikaela Almeida e Yuki Roberto Rodrigues garantiram o ouro, vencendo suas respectivas partidas. Mikaela Almeida superou a peruana Diana Golac por 2 x 0, enquanto Yuki Roberto Rodrigues derrotou o cubano Manuel Alejandro pelo mesmo placar.

"Ser bicampeã parapan-americana era um dos meus maiores sonhos. Estou muito feliz por conseguir. Sou atleta do Sesi-SP e tenho todo o apoio, por meio do Bolsa Atleta, que garantiu mais uma medalha para o Brasil", disse Mikaela.

No cenário de duplas femininas WH1-WH2, o Brasil conquistou a medalha de prata com Ana Gomes e Daniele Souza, e o bronze com Maria Gilda e Auricelia Evangelista.

Pentacampeão

O Brasil é pentacampeão parapan-americano no futebol de cegos. A seleção venceu a Colômbia por 1 x 0 neste sábado e garantiu seu quinto título consecutivo na maior competição das Américas. Ricardinho marcou o gol brasileiro e garantiu a manutenção da hegemonia verde e amarela.

Recordes das Américas no atletismo

O atletismo teve seu último dia de disputas nos Jogos Parapan-Americanos com mais 21 medalhas para o Brasil, sendo 10 de ouro, 10 de prata e 1 de bronze. A delegação brasileira terminou a competição com 83 pódios. Foram 34 ouros, 27 pratas e 22 bronzes, na liderança do quadro de medalhas da modalidade.