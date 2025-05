Brasil goleia Espanha e avança à semi do Mundial de futebol de areia

Divulgação Fifa

A seleção brasileira de futebol de areia garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo da modalidade após uma vitória expressiva por 6 a 0 sobre a Espanha. O torneio está sendo disputado em Victória, capital de Seicheles, e o Brasil segue invicto na competição.

O destaque da partida foi o capitão Rodrigo, que marcou dois gols ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Benjinha ampliou com um belo voleio, seguido por gols de Catarino e do goleiro Teleco, que acertou um chute de longa distância. No fim do jogo, Filipe fechou a goleada com o sexto gol.

Com a classificação, o Brasil enfrenta Portugal neste sábado (10), às 12h30 (horário de Brasília). Os portugueses garantiram a vaga na semifinal ao vencerem o Japão por 7 a 6.

Atual campeão mundial, o Brasil busca o seu sétimo título na história do torneio. A outra semifinal será entre Belarus, que venceu o Irã por 4 a 3, e Senegal, que superou a Itália pelo mesmo placar.

A grande final será disputada no domingo (11), às 12h30. Antes, às 11h, ocorrerá a disputa pelo terceiro lugar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!