Brasil será sede dos Campeonatos Pan-Americanos de Ginástica em 2026

O anúncio reforça a posição do país como referência na ginástica do continente. Para o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta, trazer competições desse porte é parte de uma estratégia para fortalecer a modalidade no cenário nacional.

“Queremos que a ginástica conquiste cada vez mais espaço no coração dos brasileiros. Para isso, nada melhor do que sediar eventos de alto nível e aproximar o público dos grandes talentos da ginástica pan-americana e mundial”, afirmou Motta.

Além do Pan-Americano, o Brasil já tem em seu calendário outro grande evento: o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, marcado para agosto de 2025, no Rio de Janeiro. A cidade, que respira esporte, já iniciou os preparativos.

No último fim de semana, a capital fluminense sediou o Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca. A competição serviu como evento-teste para o Mundial do ano que vem.

Entre os destaques, brilhou a finalista olímpica Bárbara Domingos, que conquistou o título no individual geral com 113.450 pontos. Geovanna Santos da Silva ficou com a medalha de prata (105.350 pontos), e Ana Luísa Neiva completou o pódio com 104.200 pontos.

