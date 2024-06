Brasil sobe para o 4º lugar no quadro geral de medalhas em Kazan

Já são cinco medalhas de ouro, 19 de prata e 22 de bronze / Divulgação

O Brasil subiu nesta sexta-feira, 21, para o quarto lugar no quadro geral de medalhas nos Jogos do Brics, em Kazan, na Rússia. Com a medalha dourada conquistada por Kailanny Valentim no judô, o país ultrapassou o Uzbequistão e o Irã, ficando atrás somente de Rússia, Belarus e China. Agora, são cinco medalhas de ouro, 19 de prata e 22 de bronze.

As medalhas desta sexta vieram do judô, com cinco medalhas: uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. O ouro nos 70kg ficou com Kailanny Valentim, após W.O. da adversária russa. que se machucou. Beatriz Furtado e Giovanna Melo ganharam a medalha de prata na categoria de 78kg. Já Ketelyn Araújo, com 63kg, e Vinicius Ardina, com 73kg, garantiram as medalhas de bronze.

No último dia da natação, os atletas fecharam com êxito a participação na competição, ao garantirem seis medalhas. Nos 200m livre e medley, Bruno Santos e Nathalia Siqueira conquistaram a prata, respectivamente. Beatriz Bezerra ficou com o segundo melhor tempo nos 100m borboleta, e também ganhou a prata.

O pessoal do revezamento não decepcionou, e garantiu a medalha de bronze para a delegação brasileira. Nos 4x100 medley, no grupo masculino, participaram Leonardo Santos, João Gomes, Matheus Gonche e Victor Alcará. Na mesma prova, só que com as mulheres, Maria Luiza Pessanha, Giulia Carvalho, Beatriz Bezerra e Thainá Amaral também garantiram o terceiro melhor tempo. No individual, Lorrane Versiani garantiu a medalha nos 100m livre.

O dia ainda terminou com a vitória do Brasil sobre Cuba por 8 a 6 nas quartas de final de phyigital football, garantindo assim a vaga na semifinal.

MEsp em Kazan

Uma delegação do Ministério do Esporte chegou hoje à Rússia para participar da reunião de ministros do Esporte do Brics neste sábado (22). A secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho, Iziane Marques, representará o ministro André Fufuca no evento. Em 2025, será a vez de o Brasil assumir a presidência do Brics e organizar a competição em território brasileiro.

Os Jogos do Brics

Realizados anualmente, os Jogos do Brics são organizados pelos países-membros do bloco, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e pelos recentemente incorporados Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A competição não possui modalidades pré-definidas, sendo estas determinadas pelos anfitriões. Por tradição, cabe ao país que ocupa a presidência realizar a organização do evento. Os jogos terminam no próximo domingo (23/6).

*Com informações do Ministério do Esporte