Brasil tem 241 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris

No ciclismo mountain bike, o país garantiu duas vagas após o fechamento dos rankings de nações / Divulgação

A pouco mais de um mês para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil já tem 241 vagas garantidas na competição. São 219 atletas já classificados, sendo 127 mulheres, 85 homens e 7 do hipismo com gênero a definir. As outras vagas ainda precisam definir a classificação.

No ciclismo mountain bike, o país garantiu duas vagas após o fechamento dos rankings de nações da União Ciclística Internacional (UCI). No masculino, o Brasil será representado por Ulan Bastos, que é o 24º colocado do ranking mundial. No feminino, Raiza Goulão vai disputar sua segunda Olimpíada. Ela esteve nos Jogos Rio 2016 e agora vai para Paris.

Enquanto algumas modalidades ainda definem seus representantes olímpicos, outras disputam os últimos torneios antes do principal evento esportivo do mundo. No Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, disputado na Guatemala, o Brasil fez ótima campanha, com cinco medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze.

Destaque para Bárbara Domingos, que conquistou quatro medalhas: ouro no individual geral e no arco, além de duas pratas. Maria Eduarda Alexandre também levou dois ouros, um na fita e um na bola, e mais dois bronzes. O conjunto brasileiro levou o ouro nos cinco arcos e a prata na série mista (três fitas e duas maças).

No surfe, dobradinha brasileira na etapa de El Salvador do Circuito Mundial. Yago Dora ficou com o vice-campeonato e Gabriel Medina conquistou o terceiro lugar. O título da competição ficou com o havaiano John John Florence. A próxima etapa do Circuito será no Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 30 de junho.

No taekwondo, o Brasil conquistou três medalhas no Aberto de Luxemburgo: ouro para Henrique Marques, nos 80kg masculino, e, no feminino, prata para Sandy Macedo nos 76kg e bronze para Maria Clara Pacheco nos 57kg.

No vôlei, o Brasil venceu a Polônia no último jogo da etapa da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2024, em Fukuoka, no Japão. Os comandados de Bernardinho venceram por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/17, 21/25 e 25/23. A Seleção é quarto lugar na competição, com 16 pontos. A Itália lidera com 18.

*Com informações do Ministério do Esporte