Brasil vence a China e assume a liderança da Liga das Nações de Vôlei

Divulgação FIVB

Com o resultado, o Brasil soma cinco vitórias em seis jogos disputados até agora e se mantém entre os favoritos para a fase final da competição, que será realizada na China. Os oito primeiros colocados ao fim das três etapas classificatórias garantem vaga na decisão.

A seleção brasileira masculina de vôlei assumiu a liderança da classificação geral da Liga das Nações (VNL) após vencer a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/26 e 25/23, nesta quinta-feira (26), em Chicago, nos Estados Unidos.

O destaque da partida foi novamente o oposto Alan, que marcou 17 pontos, sendo 12 de ataque. Honorato contribuiu com 14 pontos, enquanto Judson anotou 10.

A equipe brasileira folga nesta sexta-feira (27) e retorna à quadra no sábado (28), às 18h (horário de Brasília), para enfrentar a seleção da Itália, atual campeã mundial. No domingo (29), também às 18h, o adversário será a forte equipe da Polônia, vice-campeã do mundo.

