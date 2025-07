Brasil vence a Polônia, assume vice-liderança e segue forte na Liga das Nações de Vôlei

Divulgação/Volleybal World

Nesta sexta-feira (11), o Brasil derrotou a Polônia por 3 sets a 1 (25/22, 25/21, 21/25 e 25/22) em Chiba, no Japão, e assumiu a vice-liderança da competição. A equipe comandada por José Roberto Guimarães soma agora 10 vitórias em 11 jogos, com a única derrota diante da líder invicta, Itália.

Classificada para as quartas de final, a seleção ainda tem mais um compromisso na primeira fase: no domingo (13), às 7h20 (horário de Brasília), enfrenta o Japão, que atualmente ocupa o terceiro lugar na tabela.

Vitória dedicada a Ana Cristina

A capitã Gabi, destaque da partida com 24 pontos, dedicou a vitória à ponteira Ana Cristina, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no jogo anterior contra a França.

“Essa vitória é para a Ana Cristina. Estamos mandando toda nossa energia positiva para ela. Foi muito bonito ver a atitude do time após um jogo tão difícil contra a França. Jogamos com agressividade, nos ajudamos o tempo todo, e mesmo nos momentos mais complicados, mantivemos o foco”, disse Gabi.

Júlia Bergmann brilha e valoriza o grupo

Outro nome importante da partida foi Júlia Bergmann, que marcou 22 pontos e também comemorou a atuação coletiva da equipe:

“Foi uma grande vitória, ainda mais contra uma equipe que estava na vice-liderança. Todo mundo participou, todas estavam ligadas no jogo. Essa vitória também foi para a Ana Cristina. Agora é focar no Japão, que será mais um desafio”, completou a ponteira.

Caminho até o título inédito

O Brasil busca o título inédito da Liga das Nações. As oito melhores seleções ao fim da fase classificatória avançam para as quartas de final, que acontecem de 23 a 27 de julho, na Polônia.

Pelo regulamento, se a Polônia terminar entre os oito primeiros, automaticamente assume a primeira posição por ser o país-sede da fase final. Com isso, os confrontos das quartas seguem o formato: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.