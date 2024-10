Brasil vence Marrocos de 3 a 1 e garante vaga na semifinal da Copa do Mundo

Leto Ribas, CBF

A Seleção Brasileira de futsal masculino venceu o Marrocos por 3 a 1 e assim confirma sua classificação para a semifinal da Copa do Mundo.

O jogo ocorreu no domingo (29). Com gols de Marcel, Leandro Lino e Dyego, o Brasil garantiu a vaga para enfrentar a Ucrânia na próxima quarta-feira (2), às 11h (de MS), na Humo Arena, em Tashkent, Uzbequistão.

No início do jogo, a equipe brasileira cometeu três faltas, mas a seleção comandada pelo técnico Marquinhos Xavier logo se encontrou em quadra.

Felipe Valério fez um lançamento em um tiro de canto, e Marcel, vestindo a camisa 6, aproveitou para chutar ainda no ar. A bola, após um desvio, encobriu o goleiro e inaugurou o placar.

Ainda na primeira etapa, faltando três minutos para o intervalo, Neguinho encontrou Leandro Lino, que limpou a jogada e marcou o segundo gol para o Brasil, ampliando a vantagem.

O 2º tempo foi novamente equilibrado, com a Seleção Brasileira mostrando que, apesar do ataque ser seu ponto mais forte, a defesa também está muito bem preparada. Essa solidez defensiva foi crucial ao longo da partida. O terceiro gol veio dos pés de Dyego, que acertou um belo chute no ângulo, ampliando a vantagem brasileira.

O Marrocos, em busca de uma reação, adotou o goleiro-linha e conseguiu diminuir com um gol do camisa 9, Otmane. Porém, a reação não foi suficiente para impedir a classificação da equipe brasileira para a semifinal.