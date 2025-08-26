Brasil vence Porto Rico e garante liderança no Mundial feminino de vôlei

Divulgação/World Volleyball

A seleção brasileira feminina manteve a invencibilidade na fase de grupos do Mundial de Vôlei, ao vencer Porto Rico por 3 a 0 (25/19, 25/13 e 25/18) nesta terça-feira (26), em Chiang Mai, na Tailândia. Com a vitória, as brasileiras já classificadas às oitavas de final garantiram a liderança do Grupo C, que ainda conta com Grécia e França.

As centrais Júlia Kudiess e Diana Duarte se destacaram na partida, somando 14 e 13 pontos, respectivamente. As ponteiras Julia Bergmann e a capitã Gabi também tiveram atuação importante, com 11 e oito pontos. Após o jogo, Gabi destacou o foco da equipe: “Concluímos o objetivo de terminar em primeiro lugar no grupo, mas precisamos melhorar nosso sistema defensivo. Agora começa um campeonato diferente, e queremos muito avançar para as quartas de final”.

O próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre República Dominicana e China, pelo Grupo F, nesta quarta-feira (26), às 6h (horário de Brasília). O jogo das oitavas está programado para domingo (31).

O Mundial feminino reúne 32 seleções divididas em oito grupos, e apenas as duas melhores de cada chave avançam para a fase de mata-mata.

