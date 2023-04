Brasileirão 2023 deverá ser o mais equilibrado dos últimos anos

O futebol brasileiro deverá viver uma de suas temporadas mais equilibradas em 2023. Ultimamente, Palmeiras, Flamengo e, um pouco atrás, Atlético Mineiro têm sido dominantes, mas os indícios, pelo menos durante os três primeiros meses, são de que este ano será muito mais acirrado. Ou seja, mais clubes estarão na disputa pelos principais títulos. Dessa forma, quem levantará a taça do Brasileirão? Se você gosta de fazer previsões esportivas, leia mais sobre o assunto e dê os seus palpites.

Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro continuam sendo três dos principais candidatos ao título. O Verdão e o Galo começaram o ano muito bem e já mostram um jogo de alto nível. Por outro lado, o Rubro-Negro não vem tendo um bom início de temporada e já perdeu os quatro títulos que disputou: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara.

De todo modo, o Flamengo ainda tem o elenco mais valioso dentre os clubes não europeus. Assim, segue sendo forte candidato ao título do Brasileirão. Aliás, no futebol basta que um time em crise vença poucos jogos seguidos para que ele já consiga se reerguer e recuperar o moral.

Mas, para além do trio, há outros clubes que prometem deixar a briga pelo título do Brasileirão muito interessante. Um deles é o Athletico Paranaense. A equipe já foi vice-campeã da Libertadores no ano passado e agora quer levantar uma taça de peso. Ao longo dos últimos anos, o Furacão estabeleceu-se como um dos gigantes do futebol brasileiro, tendo conquistado duas Copas Sul-Americanas e uma Copa do Brasil. Voltar a vencer o principal título nacional, 22 anos após sua única conquista, comprovaria o novo status da equipe.

Muitos outros clubes também trouxeram reforços importantes, como o Grêmio e o Fluminense, que contrataram, respectivamente, Luis Suárez e Marcelo. Outros viraram SAF e já têm um elenco interessante, como o Vasco e o Bahia.

Além deles, Corinthians e Botafogo também sonham com uma boa participação no Brasileirão deste ano. E ambos os clubes contam com jogadores de qualidade no plantel. E, em se tratando de futebol brasileiro, nunca se pode duvidar das surpresas. Em 2017, por exemplo, o Timão era apontado como a quarta força de São Paulo – mas terminou o ano conquistando o Campeonato Brasileiro.

Portanto, os torcedores podem esperar um ano bastante animado. E a tendência é que, a cada temporada, o Brasileirão se torne mais e mais difícil de se conquistar.