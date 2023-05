Brasileirão retorna hoje com Vasco e Fluminense

O Brasileirão Assaí 2023 retorna hoje neste sábado, 6, para mais duas partidas no dia de abertura da 4ª rodada da Série A. O Maracanã receberá o clássico carioca Fluminense e Vasco às 21 horas (horário de Brasília), com mando do Tricolor, quinto colocado com seis pontos.

Já o Cruzmaltino ocupa a nona posição com quatro pontos. Ainda neste sábado, Cruzeiro e Santos se enfrentam no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 16 horas. Os dois times entram em campo com confiança após a vitória na rodada passada. No amanhã, 7, o torcedor terá emoção a partir das 11 horas, com o jogo entre América Mineiro e Cuiabá, também no estádio Independência. O jogo é marcado pela necessidade de vitória das duas equipes, que se encontram na zona de rebaixamento.

Depois de uma rodada inicial com muito equilíbrio, a Série C do Campeonato Brasileiro prossegue neste fim de semana, e também na segunda-feira, com mais dez jogos. Ainda neste sábado, 6, Amazonas e América, RN, tentam a reabilitação em Manaus, às 16 horas. Ambos perderam na estreia. Às 16h30, vai ser a vez do Floresta, CE, receber o Volta Redonda, RJ, no Presidente Vargas, em Fortaleza, em outra partida que reúne duas equipes que ainda não venceram na competição. Náutico, PE, e São José, RS, estão na mesma situação e vão duelar nos Aflitos, às 19 horas.

Confira os jogos da 4ª rodada do Brasileirão Assaí 2023 deste sábado

Cruzeiro x Santos 16 horas – Independência

Fluminense x Vasco 21 horas – Maracanã

Veja quem vai entrar em campo no domingo

América Mineiro x Cuiabá - 11 horas – Independência

Bahia x Coritiba - 16 horas – Arena Fonte Nova

Athletico Paranaense x Flamengo – 16 horas – Arena Baixada

São Paulo x Internacional – 16 horas – Morumbi

Grêmio x Red Bull Bragantino – 18:30 – Arena do Grêmio