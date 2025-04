Brasileirão tem seis jogos neste domingo de Páscoa

Raul Baretta/ Santos FC

A quinta rodada do Campeonato Brasileiro segue neste domingo (20) com seis partidas ao longo do dia, incluindo confronto entre finalistas da Libertadores e clássico entre São Paulo e Santos. As partidas movimentam a tabela e trazem expectativa de recuperação e consolidação para os clubes envolvidos.



O primeiro jogo do dia ocorre às 10h (horário de Mato Grosso do Sul), quando o Juventude recebe o Mirassol no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe gaúcha tenta se reerguer após derrota por 6 a 0 para o Flamengo. Apesar do revés, soma seis pontos em quatro jogos. O Mirassol, por sua vez, chega embalado pela vitória sobre o Grêmio por 4 a 1 e ocupa a nona colocação.



Às 15h, dois confrontos agitam a rodada. No Morumbis, São Paulo e Santos fazem o clássico paulista. O Tricolor, ainda sem vitórias, acumula quatro empates no torneio. Já o Santos tenta manter o ritmo após bater o Atlético-MG, com o técnico interino César Sampaio no comando.



No mesmo horário, Atlético-MG e Botafogo voltam a se enfrentar no Mineirão, após decidirem a final da Libertadores. O Galo, com apenas dois pontos, vive seu pior início na história do Brasileiro. O Botafogo, com cinco pontos, tenta reencontrar o caminho das vitórias.



Às 17h30, o Fluminense recebe o Vitória no Maracanã. Com 100% de aproveitamento desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, o time carioca tenta manter a sequência positiva. Já o Vitória tenta dar continuidade à reação iniciada com a vitória sobre o Fortaleza, após sete jogos sem vencer.



Também às 17h30, o Fortaleza encara o Palmeiras no Castelão. A equipe cearense busca se recuperar da derrota para o Vitória, enquanto o Verdão tenta manter o bom momento — são cinco vitórias seguidas — mesmo com desfalques no elenco.



Encerrando a rodada, Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam às 19h30 no estádio Nabi Abi Chedid. A partida marca a despedida do Bragantino de seu estádio, que passará por reformas. Em campo, a equipe paulista quer a terceira vitória consecutiva para entrar no G-4, enquanto o Cruzeiro busca consolidar sua boa fase e manter-se entre os seis primeiros colocados.