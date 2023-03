Brasileiro de Judô: atletas de Corumbá e Ladário vão em busca de medalhas

A competição pode render o título brasileiro em suas respectivas categorias / Leonardo Cabral/ Diário Corumbaense

A disputa pelo Campeonato Brasileiro Regional - Região lV, acontece em Brasília, de 30 de março a 02 de abril. E atletas de Corumbá e Ladário irão participar.

A cidade pantaneira que é um celeiro de atletas, será representada pelos judocas Lukas Gabriel Rodrigues, de 12 anos, e Ricardo Henrique Santos Corrêa, de 10 anos, informou o Diário Corumbaense.

Segundo o portal, mesmo com pouco tempo de preparação após a conquista da vaga no Meeting Estadual da modalidade, realizada em Campo Grande neste mês, os atletas estão focados e ansiosos, pois a competição pode render o título brasileiro em suas respectivas categorias.

“Foi muito legal conseguir chegar aqui, agradeço a Deus e todos os que me apoiam. Me sinto preparado para ir à Brasília e lutar para trazer medalha para a nossa cidade. Não quero dar chances aos meus adversários, estou focado”, disse Ricardo Henrique, que vai lutar no Sub-13, categoria Super Ligeiro (-28 quilos).

Já Lukas Gabriel Rodrigues, que luta no Sub-15, categoria Meio Pesado (-73 quilos), também está bastante ansioso para estar na Capital Federal representando Corumbá. Ele começou no judô há menos de um ano e ressalta a experiência que irá ter no Brasileiro, apesar do pouco tempo nos tatames.

“Comecei no judô quando entrei no Novo Olhar (programa social). Um amigo de lá me convidou para participar do projeto Geração Olímpica e, então, comecei a treinar e disputar campeonato, conseguindo a vaga. Estou bastante ansioso e confiante em poder representar a minha cidade e meu Estado”, disse Lukas que tem o sonho de participar de jogos olímpicos.

Reafirmando a confiança dos atletas, o sensei Luiz Paulo Freitas Ribeiro ressaltou as chances de medalhas. “Estamos focados, treinando. Temos grandes chances de medalhas e vamos para isso”, disse Luiz Paulo.

Ladário

Além dos corumbaenses, a cidade vizinha, Ladário também será representada pelos atletas da Associação Pantanal de Esporte (APE), sendo eles: Samirah Hillary Barros de Andrade, de 13 anos, no Sub-15 (-57Kg) e Roberth Davy Rodrigues Bispo dos Santos, de 11 anos, no Sub-13 (-34 Kg), acompanhados do sensei João Gilberto Fídias.

Os atletas embarcam para Campo Grande nesta quarta-feira (29), com apoio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec) e lá, se integram à delegação composta por 140 atletas e 20 membros da comissão técnica que seguirão para Brasília, representando Mato Grosso do Sul. Os judocas são das classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior, nos gêneros feminino e masculino, conforme informado ao Diário Corumbaense pela Fundesporte.

Para participar da competição, a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), solicitou abertura de processo de convênio junto ao Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer. O recurso será destinado para o transporte rodoviário (Campo Grande - Brasília e Brasília - Campo Grande), com a locação de três ônibus e hospedagem, custeando as diárias de hotel.