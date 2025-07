Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por fraudar resultado de jogo

Alexandre Vidal/Flamengo/Direitos Reservados

Segundo a acusação, Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo durante a partida entre Flamengo e Santos, realizada em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, com o objetivo de beneficiar familiares e amigos que fizeram apostas em sites de "bets" prevendo a punição.

A Justiça do Distrito Federal tornou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, réu por suspeita de manipular o resultado de uma competição esportiva. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (25) pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília, que aceitou parcialmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT).

Apesar de ter aceitado a denúncia por fraude em competição esportiva, o magistrado rejeitou o pedido de fiança no valor de R$ 2 milhões feito pelos promotores e também afastou a acusação de estelionato contra o jogador.

Além de Bruno Henrique, outras pessoas próximas a ele também foram investigadas, incluindo amigos e parentes. Em 2023, o atleta foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e do próprio MPDFT, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão relacionados ao caso.

Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido da defesa do jogador para anular a investigação. Os advogados alegaram que o caso deveria ser conduzido pela Justiça Federal, e não pela Justiça do DF. A Agência Brasil tenta contato com a defesa de Bruno Henrique, que ainda não se manifestou oficialmente. O espaço segue aberto para posicionamento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!