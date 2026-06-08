Caçulas da LEA disputam título da 5ª Copa Aquidauana em decisão histórica

W.F.C. e Real Soccer decidem 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro. / Divulgação

Está marcada para o próximo domingo (14) a grande decisão da 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro. O confronto acontecerá no campo do DEC (Dissidente Esporte Clube) e colocará, frente a frente, W.F.C. e Real Soccer. A final chama a atenção por reunir as duas equipes mais jovens que estão filiadas à LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), simbolizando um cenário de renovação no futebol amador do município.

A competição teve início em janeiro e reuniu 19 times, divididos em quatro grupos. Os dois melhores colocados de cada chave avançaram para a fase eliminatória, que definiu os finalistas após uma sequência de confrontos mata-mata até a disputa pelo troféu.

De acordo com o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, o destaque desta edição foi justamente o número recorde de clubes filiados à liga participando do campeonato. Ao todo, cinco equipes ligadas à entidade estiveram na competição, sendo que quatro delas alcançaram as semifinais, reforçando o fortalecimento das agremiações locais.

A programação esportiva de domingo começa cedo. Às 08h, a equipe Aldeia Buritizinho enfrenta o DEC em amistoso da categoria sub-40. Em seguida, às 09h, a escolinha de futebol de base B10 entra em campo para outra partida de "esquenta". Logo depois, às 10h, a bola rola para a grande final entre W.F.C. e Real Soccer.

A expectativa é de bom público para acompanhar a decisão, que promete equilíbrio, intensidade e clima de festa entre atletas, dirigentes e torcedores.

Neste ano, a Copa Aquidauana homenageia Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira-dama do município (gestão Tico Ribeiro) e mãe do também ex-prefeito Odilon Ribeiro.