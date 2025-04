Cafu participa de evento sobre inclusão amanhã na Capital

Mariel Matias

Nesta quarta-feira (9), a partir das 18h30, o auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, será palco da palestra “Inclusão Social através do Esporte”, que trará ao público sul-mato-grossense grandes nomes do esporte nacional: Marcos Evangelista de Morais, o Cafu; Delma Gonçalves, conhecida como Pretinha; e a jornalista e escritora Mariah Morais. A iniciativa é promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A entrada é gratuita.

Cafu, capitão da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, é hoje um dos palestrantes mais requisitados do país. Seu estilo é marcado pela sinceridade e inspiração, com relatos sobre sua trajetória no futebol e os aprendizados adquiridos ao longo de três finais consecutivas de Copa do Mundo — feito único na história. Na palestra, o ex-jogador costuma abordar temas como trabalho em equipe, superação de desafios, gestão da pressão, disciplina e responsabilidade social, sempre conectando o esporte com valores aplicáveis à vida pessoal e profissional.

Além de sua atuação como palestrante, Cafu é conhecido pelo engajamento em causas sociais. Ao lado da esposa, Mariah Morais, comanda o projeto “Cafuzinhos do Sertão”, que combate a desnutrição no sertão alagoano. O casal também participa de ações humanitárias em países do continente africano.

Pretinha, pioneira e referência no futebol feminino brasileiro, também trará sua experiência de vida e superação. Atuando em quatro Copas do Mundo e quatro Olimpíadas com a Seleção Brasileira, ela conquistou duas medalhas de prata olímpicas e marcou uma geração de atletas. Hoje, é auxiliar técnica do time feminino do Vasco da Gama e símbolo da luta pela valorização das mulheres no esporte.

A jornalista Mariah Morais, por sua vez, tem uma trajetória marcada por pioneirismo. Foi a primeira mulher a comentar partidas de futebol na TV brasileira e acumulou cobertura em duas Copas do Mundo e onze edições da Libertadores. Atualmente, é presidente do Instituto Brilhante, que atua em regiões de vulnerabilidade social no Brasil e no exterior, levando ajuda humanitária e esperança para comunidades afetadas por desastres ambientais.

Titular da Setesc, Marcelo Miranda, destaca a importância do encontro. “Trazer essas três personalidades do nosso futebol brasileiro para compartilhar suas experiências é uma oportunidade única para a comunidade esportiva sul-mato-grossense. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, e essas histórias inspiram nossos jovens a acreditarem em seus sonhos".

Para Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o evento reforça o papel estratégico do esporte. “É mais uma iniciativa que só reforça nosso compromisso em promover o esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento humano. A presença desses ícones certamente motivará muitos a enxergar no esporte um caminho para a cidadania e a melhoria de vida".

Gratuito e aberto ao público, o evento visa aproximar atletas, estudantes, profissionais da educação, lideranças comunitárias e gestores do esporte, ampliando o debate sobre inclusão, motivação e transformação social através do esporte. Não é necessária inscrição prévia para assistir à palestra.

Serviço

Palestra “Inclusão Social através do Esporte” com Cafu, Pretinha e Mariah Morais

Data: quarta-feira, 9 de abril

Local: auditório da UEMS - Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 - Vila Santo Amaro - Campo Grande (MS)

Horário: 18h30

Entrada gratuita