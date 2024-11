Calendário do Brasileirão 2025 terá duração de 10 meses

Lucas Figueiredo/CBF

A duração do Campeonato Brasileiro de 2025 terá 10 meses, com início em 29 de março e término em 21 de dezembro. Essa é uma das principais novidades do calendário de 2025 do futebol nacional anunciado nesta terça-feira (12) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A modificação, segundo Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, foi necessária para evitar conflito do Brasileirão com o Mundial de Clubes no ano que vem, que contará com Flamengo, Fluminense, Palmeiras e com o campeão da Copa Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo). O Mundial ocorrerá entre 15 de junho e 13 de julho.



Outra alteração é a data de início dos campeonatos estaduais: começarão em 12 de janeiro e terminarão em 26 de março.



"Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos. O Brasileiro vai durar dez meses, acrescentamos a paralisação do campeonato durante o Mundial de Clubes da Fifa e ainda conseguimos manter as Datas Fifas sem jogos no calendário brasileiro'', pontuou Ednaldo Rodrigues.



A CBF também inovou estabelecendo um intervalo para o retorno de jogadores convocados para a seleção a seus times de origem. Os clubes que tiverem atletas na seleção terão o prazo preservado de 48 horas entre o fim do período da Data Fifa e suas respectivas partidas no Brasileirão. Este é o terceiro ano seguido que o Campeonato Brasileiro sofrerá interrupção nas Datas Fifa (período em que seleções de cada um dos seis continentes se reúnem para jogos oficiais e amistosos).



"As melhorias no futebol brasileiro precisam de desprendimento e compreensão de todos. Gosto de diálogo, sou uma pessoa democrática, mas preciso decidir. Fizemos bons avanços neste calendário de 2025 e vamos continuar trabalhando. Vamos sempre respeitar o direito de cada um, mas seguiremos com o objetivo de tornar o futebol brasileiro ainda melhor e mais interessante para todos", concluiu o presidente da CBF.



Assim como ocorreu este ano, as semifinais e as finais da Copa do Brasil serão disputadas em dois finais de semana.



Calendário do futebol brasileiro em 2025



Supercopa do Brasil - 02/02 (01 data)



Copa do Brasil - 19/02 a 09/11 (14 datas)



Série A - 29/03 a 21/12 (38 datas)



Série B - 05/04 a 22/11 (38 datas)



Série C - 13/4 a 26/10 (27 datas)



Série D - 13/04 a 28/09 (24 datas)



Início do Recesso 2025/26 (Série A) - 22/12/2025 (15 datas)



Outras competições



Copa Libertadores (Conmebol) - 05/02 a 29/11 (19 datas)



Copa Sul-Americana (Conmebol) - 05/03 a 22/11 (15 datas)



Recopa (Conmebol) - 19/02 e 26/02 (02 datas)



Mundial de Clubes (Fifa) - 15/06 a 13/07