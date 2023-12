Câmara aprova repasse de 400 mil reais ao Aquidauanense FC

Divulgação

A Câmara de Vereadores de Aquidauana aprovou na Sessão Ordinária desta terça-feira, 12, o Projeto de Lei nº 045/2023 que autoriza o município a firmar termo de contribuição financeira com o Aquidauanense Futebol Clube (AFC).

O termo de contribuição financeira, de autoria do executivo municipal, vai auxiliar o Aquidauanense Futebol Clube nas despesas referentes a participação no Campeonato Estadual Serie A de 2024 representando o município de Aquidauana.

O valor máximo a ser repassado para o Aquidauanense será de R$ 400.000,00 que serão repassados mediante cronograma de desembolso objeto de instrumento jurídico posterior.

Em contrapartida, ao repasse autorizado, o Aquidauanense FC deverá promover a cultura do desporto, defesa e conservação do patrimônio histórico e dos costumes do município, inclusive constar em todo o material no decorrer dos campeonatos, o apoio do município de Aquidauana.

A cooperação financeira será concedida diante da apresentação do Plano de Trabalho condizente com o objeto. e demais documentos solicitados pela Administração Municipal.