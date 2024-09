Caminhada Ecológica promete movimentar Aquidauana com ação ambiental

No próximo dia 21 de setembro, a Caminhada Ecológica promete movimentar Aquidauana com uma ação voltada à sensibilização ambiental e valorização das belezas naturais da região. Com saída marcada para as 7h no Sapicuá Pantaneiro, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e da preservação do meio ambiente.

Os organizadores reforçam que os participantes devem levar garrafa de água e boné para a caminhada. Além de ser um momento de cuidado com a natureza, o evento oferece uma oportunidade para apreciar a paisagem local. A caminhada visa destacar o impacto do lixo no ecossistema e incentivar práticas mais sustentáveis no dia a dia.

A inscrição é simples e pode ser feita por meio do preenchimento de um formulário online, disponível no link divulgado pela organização (Aqui). O evento é aberto a todas as idades, proporcionando um ambiente de troca de conhecimento e conscientização sobre o meio ambiente.

Junte-se a esta ação por um futuro mais sustentável e participe da Caminhada Ecológica, ajudando a criar uma cultura de preservação e respeito ao meio ambiente em Aquidauana!