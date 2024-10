Campanha #TodosPorElas estará na Corrida dos Poderes neste sábado

Divulgação

Nesta última segunda-feira, dia 21 de outubro, uma reunião significativa foi realizada para discutir as tratativas de divulgação da campanha #TodosPorElas durante a 2ª Corrida dos Poderes, marcada para o dia 26 de outubro no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A iniciativa visa reforçar a importância da prevenção da violência contra a mulher e a erradicação do feminicídio.

A reunião contou com a participação da Desembargadora Jaceguara Dantas, idealizadora da campanha e responsável pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, além da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, a secretária-adjunta de Governo Ana Carolina Nardes, Kátia Claro e Kassilene Cardadeiro. Juntas, elas discutiram estratégias para maximizar a visibilidade da campanha durante o evento esportivo, que celebra o Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.

A 2ª Corrida dos Poderes, apoiada pelo TJMS sob a gestão do desembargador Sérgio Fernandes Martins, tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas entre os servidores públicos. Com mais de 3.500 inscritos, o evento contará com categorias de caminhada (3 km), corrida (5 km e 10 km) e uma disputa infantil, reunindo servidores estaduais, familiares e a comunidade em geral.

Lançada no dia 7 de agosto, a campanha #TodosPorElas também é uma ação conjunta entre o TJMS, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Seu objetivo é sensibilizar a população sobre a violência de gênero, mantendo o compromisso de todos os poderes em prol da segurança e dos direitos das mulheres.

Durante a reunião, a Desembargadora Jaceguara Dantas destacou a importância de unir esforços para combater essa questão social. “Cada passo dado na Corrida dos Poderes será também um passo em direção à conscientização e à mudança de mentalidade sobre a violência contra a mulher”, afirmou.

A participação ativa da comunidade na Corrida dos Poderes será uma oportunidade para reforçar a mensagem da campanha e promover um ambiente de respeito e igualdade entre todos. A união de forças entre os órgãos públicos e a sociedade civil é fundamental para a construção de um futuro mais seguro para as mulheres de Mato Grosso do Sul.