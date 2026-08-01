Campeão antecipado, Aquidauanense se despede da Série B diante da torcida

Elenco do Azulão posado no jogo que valeu o título - contra o Campo Grande / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

Depois de conquistar antecipadamente o título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense e garantir o retorno à elite estadual em 2027, o Aquidauanense faz, neste domingo (02), sua última partida na competição. O Azulão recebe o União ABC, às 15h, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em confronto que marcará a despedida da equipe e a chance de erguer o troféu diante da torcida.

A partida terá significados diferentes para os dois clubes. Enquanto o Aquidauanense entra em campo apenas para coroar a campanha vitoriosa, o União ABC ainda depende de um bom resultado para seguir na briga pela segunda vaga de acesso à primeira divisão.

Sob o comando do técnico português João Carlos Barros, o Azulão realizou uma campanha consistente ao longo da competição. Em seis partidas disputadas, venceu cinco e sofreu apenas uma derrota. Jogando no Estádio Noroeste, mantém aproveitamento de 100%, com vitórias por 1 a 0 sobre o Comercial e por 2 a 0 diante do 7 de Setembro.

Como visitante, a equipe também mostrou força ao derrotar o Taveirópolis por 1 a 0, o São Gabriel por 2 a 1 e conquistar o título ao vencer o Campo Grande por 3 a 1. O único tropeço aconteceu em Três Lagoas, na derrota por 2 a 0 para o Misto.

Com 15 pontos, o Aquidauanense lidera a classificação de forma isolada e já assegurou o título da Série B e o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. A segunda vaga segue em disputa entre Misto, com 11 pontos, Comercial, com 10, União ABC, com nove, e Sete de Setembro, com oito.

A rodada decisiva será disputada integralmente neste domingo, com todas as partidas marcadas para as 15h. Além de Aquidauanense x União ABC, também se enfrentam Sete de Setembro x São Gabriel, no Estádio Douradão; Misto x Campo Grande, no Estádio Madrugadão; e Comercial x Taveirópolis, no Estádio Jacques da Luz.

Pelo regulamento da Série B, os oito clubes disputam a competição em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao término das sete rodadas, os dois primeiros colocados conquistam o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.