Campeões da etapa sub-19 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia são definidos em Campo Grande

Esta foi a primeira das três etapas do Circuito / Lucas Castro, Fundesporte

Sediada em Campo Grande, a primeira etapa do CBVP (Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia) Sub-19 definiu os campeões nesta terça-feira, dia 9. Esta foi a primeira das três etapas do Circuito que acontecem em arena montada no Parque das Nações Indígenas.

Os eventos da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) têm apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

No feminino, as cariocas Carolina e Marcela venceram Clara e Raissa (PB) na final por 2 sets a zero (parciais de 21x18 e 21x17) e ficaram com o título sub-10. O bronze também foi para o Rio de Janeiro, com Alice e Isa subindo ao pódio.

Entre os homens, Gustavo e Zadi (PR) foram os campeões. Os paranaenses derrotaram a dupla baiana formada por Juca e Gustavo, por 2 sets a zero (parciais de 21x16 e 21x11). Dudu e Gabriel (PB) asseguraram a terceira colocação.

E ainda falta muito para acabar. Nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 8 horas, começa a disputa do torneio Aberto do CBVP. As disputas prosseguem até sábado, dia 13. O Aberto reúne duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo qualifying (torneio qualificatório).

Na sexta-feira, dia 12, às 8 horas, têm início os jogos do Top-12, já na fase de grupos, com a presença das duplas mais bem ranqueadas do país. Para receber as três etapas do CBVP na Cidade Morena, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e Setescc, firmou compromisso com a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), com repasse de R$ 449 mil. O recurso é oriundo do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS).

Confira abaixo a programação completa:

10/5 - quarta-feira - 8h às 18h - Qualifying do Aberto

11/5 - quinta-feira - 9h30 às 17h30 - Fase de grupos do Aberto

12/5 - sexta-feira - 9h às 19h40 - Oitavas e quartas de final do Aberto; fase de grupos do Top-12

13/5 - sábado - 8h às 13h e 16h às 20h - Semifinais e finais do Aberto; Oitavas, quartas e semifinais do Top-12

14/5 - domingo - 8h30 às 11h - Finais e disputas de bronze do Top-12

Serviço

A entrada é gratuita para acompanhar as partidas. Para garantir lugar, basta acessar o portal de eventos da CBV (clique aqui para acessar) e emitir um bilhete (voucher). O acesso à arena no Parque das Nações Indígenas será pela portaria Terena, na rua Antônio Maria Coelho.

Todas as partidas no Parque das Nações Indígenas serão transmitidas ao vivo pelo Canal Vôlei Brasil (acesse aqui). As semifinais do Top-12 no sábado dia 13, das 16h às 17h, e as finais no domingo dia 14, entre 9h e 10h, terão transmissão do canal SporTV 2.