Campeões das modalidades individuais dos Jogos Escolares de MS são definidos

A edição 2025 realizada em Campo Grande reúne cerca de 3,4 mil participantes / Fundesporte

Neste domingo (27), chegou ao fim a primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2025, voltada para estudantes-atletas de 12 a 14 anos. Realizada em Campo Grande, a competição reuniu cerca de 3,4 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 52 municípios do estado. As disputas envolveram nove modalidades individuais: natação, xadrez, judô, badminton, ginástica artística, tênis de mesa, luta olímpica (wrestling), karatê e atletismo.

Organizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), os jogos também servem como etapa classificatória para os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), que serão realizados em Uberlândia (MG), entre 5 e 28 de outubro.

Entre os principais destaques da fase inicial está o atleta Marco Antônio Douglas Benites, de Ponta Porã. Aos 14 anos, ele conquistou o ouro na prova dos 5.000 metros de marcha atlética — repetindo o feito histórico obtido na Copa Brasil de Marcha Atlética Sub-16 deste ano, quando estabeleceu um novo recorde nacional. Emocionado, Marco relembrou como encontrou na marcha atlética uma nova chance de continuar no esporte.

“Eu estava desanimado depois de perder algumas provas. Pensei até em desistir. Mas um amigo que já competia na marcha me incentivou a tentar. Comecei a treinar e logo peguei o jeito. Na primeira competição já fui bem. A marcha mudou tudo pra mim”, conta.

Outro nome que chamou atenção foi o da atleta Isabela Oliveira, de 14 anos, do município de Três Lagoas. Com uma trajetória que começou em modalidades coletivas como futebol, vôlei e basquete, Isabela encontrou no arremesso de peso a sua verdadeira vocação. A jovem levou a medalha de ouro na categoria 12 a 14 anos e relatou como o atletismo impactou sua vida.

“Eu era muito tímida, mesmo praticando esportes. Foi o atletismo que me ajudou a me sentir mais forte, mais aberta. Me transformou como pessoa”, afirmou. O técnico da atleta, professor Reynaldo Abrão Camargo, com 40 anos de experiência, celebra o crescimento técnico dos jovens sul-mato-grossenses. “Estamos formando atletas com potencial para brilhar em nível nacional e internacional”, destacou.

A natação também teve seu espaço nessa fase dos jogos. Helena Bastos, de 14 anos, estreou na competição representando Ponta Porã. Sua mãe, Gisele Bastos Alberto, destacou a importância da participação: “É a primeira vez que nossa cidade traz uma delegação de natação. Isso já é uma vitória. O esporte tem um papel essencial no desenvolvimento físico, mental e social dos nossos jovens.”

Para Helena, a experiência tem sido memorável. “Está sendo algo único e inesquecível. Eu vejo o esporte como diversão, algo que me faz bem”, disse.

O técnico Álvaro da Silva Ferreira, que lidera a delegação de natação de Aquidauana e atua no Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), ressaltou o impacto do projeto no desempenho dos atletas. “É gratificante ver nossos jovens disputando de igual para igual. O Prodesc tem sido fundamental para isso. Temos nove nadadores no evento, todos muito bem preparados.”

A próxima fase dos Jogos Escolares da Juventude de MS acontece entre 29 de julho e 4 de agosto, com disputas nas modalidades coletivas de voleibol e futsal, nas 1ª e 2ª divisões. Os resultados oficiais podem ser acompanhados pelos boletins diários divulgados pela organização do evento.

