Campeonato Amador de Aquidauana tem fase final adiada para janeiro

Campeoanto Amador de Aquidauana sendo disputado no Estádio Mario Pinto / Rhobson Lima

A Liga Esportiva Aquidauanense anunciou o adiamento da fase final do 74º Campeonato Amador de Aquidauana para o mês de janeiro. A decisão foi tomada em virtude de questões organizacionais relacionadas à agenda de final de ano das autoridades, patrocinadores e atletas envolvidos na competição.



O campeonato, que iniciou em outubro, precisou ser paralisado no começo de novembro devido à realização de um show do cantor Gustavo Lima no Estádio Mario Pinto.



Veja a nota na íntegra:

A Liga Esportiva Aquidauanense vem através desta nota prestar esclarecimentos sobre o 74 Campeonato de Futebol Amador.

Informamos que devido o trâmite interno para realização do campeonato, devido a agenda de final de ano de autoridades, patrocinadores e também atletas, a continuação do Campeonato ficará marcada para segunda semana de Janeiro de 2024.



A LEA coloca-se a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

Gratos



Liga Esportiva Aquidauanense