Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida acontece neste domingo em Piraputanga

Acontece no próximo domingo (06), em Aquidauana, na Corredeira do Serrano, no Distrito de Piraputanga, o Campeonato Brasileiro de Canoagem de Descida. O evento está integrando o calendário de aniversário dos 131 anos de Aquidauana.

O evento tem a primeira largada prevista para às 09h30min. Já a premiação deve acontecer ao meio-dia. De acordo com a organização do campeonato, serão seguidas as regras e regulamentos da Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa e da Federação Internacional de Canoagem - ICF, nas modalidades de Descida e Kayak Extremo.

A organização é do Clube de Regatas Aquidauana – CRA; Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul – FcaMS; e Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa; com supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa.

O campeonato tem o apoio do Governo do Estado via Fundesporte e SETESCC (Secretaria de Esporte, Turismo, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul), Prefeitura de Aquidauana, FEMA (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana) e SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana).