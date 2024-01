Campeonato de Futebol de Salão consagra Operário de Caarapó campeão

Fundesporte

Neste domingo (14) aconteceu o Campeonato Estadual de Futebol de Salão Adulto Masculino 1ª divisão, no Guanandizão, em Campo Grande.

O campeonato conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Essa edição, que começou em 2023 com semifinal e final em 2024, teve a participação de 8 equipes, divididas em duas chaves de 4.

Foram 27 jogos, divididos em Grupo A com Corumbaense, 13 de Junho, Bodoquena e Pit Stop de Bonito, e Grupo B com Operário de Caarapó, Juventude AG, Asas Água Clara e Ribas Futsal.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, a Fundação tem oferecido suporte a todas modalidades e tem o objetivo de fomentar o esporte em todas as suas vertentes Ele também ressalta a importância do futsal.

“É uma competição oficial da federação que também vale vaga para a competição nacional. Nós temos uma parceria com todas as federações e o futsal é uma das modalidades que mais são praticadas aqui no nosso Estado. Chegaram na final duas equipes do interior do Estado, Corumbá e Caarapó e também nas semifinais tiveram Bodoquena e Água Clara, então percebemos que o futsal está sendo muito praticado no interior”, frisa Herculano.

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, comenta que é a primeira vez que a equipe chega na final do Campeonato Estadual de Futsal Masculino.

“Futsal é uma das paixões dos caarapoenses e durante nossa administração, passamos a investir nesse esporte, em competições desde a base e a gente começa agora a colher os frutos, chegando pela primeira vez numa fase final. Mostra que esse investimento no esporte vem dando retorno desde a base e no profissional. A prefeitura junto com o apoio da câmara tem apoiado, incentivado e oferecido a estrutura necessária, como transporte, alimentação e condições para que os atletas possam desempenhar bem o esporte que eles praticam. Nós fazemos questão de vir e torcer junto”, destaca o prefeito.