Campeonato de Handebol acontece neste final de semana

Divulgação

Neste final de semana, dias 25 e 26 de março, Aquidauana vai sediar o Campeonato Estadual Escolar de Handebol, em que os jogos serão realizados no ginásio poliesportivo de Aquidauana e integram parte do calendário dos Jogos Escolares da Federação de Esportes Escolar de Mato Grosso do Sul - FEEMS.

Participarão do campeonato, alunos/atletas de ambos os sexos, nascidos entre os anos de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011, alunos de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. Estão participando times das cidades de Rio Brilhante, Corumbá, Água Clara, Nioaque, Chapadão do Sul e da anfitriã, Aquidauana.

Aquidauana estará com duas equipes disputando o campeonato: Escola Estadual Dóris Mendes Trindade e Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca.

Os alunos das duas escolas já vêm se preparando para a disputa, com treinos intensificados nas últimas semanas, na expectativa de alcançarem excelentes resultados na competição.

A realização do campeonato é da Federação Escolar de Esportes (FEEMS) e da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA).