Campeonato de Handebol começa na próxima semana em Aquidauana

Divulgação

O município de Aquidauana vai sediar nos dias 11 a 15 de outubro, o Campeonato Estadual de Handebol, que vai reunir categorias mirim, infantil e cadete. Os jogos serão realizados no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, com abertura no dia 11 de outubro.

Estão confirmadas a participação das seguintes equipes, mirim masculino - Clube de Regatas Aquidauanense (Aquidauana), E.E Marechal Deodoro da Fonseca (Aquidauana), no infantil masculino - Clube de Regatas Aquidauanense (Aquidauana), E.E Marechal Deodoro da Fonseca (Aquidauana), Handebol Atlético Caarapoense (Caarapó), Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul), no cadete masculino - Clube de Regatas Aquidauanense (Aquidauana), E.E Marechal Deodoro da Fonseca (Aquidauana), CBH - Corumbá Handebol (Corumbá), Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul), TLHB (Três Lagoas).

Na categoria juvenil feminino participarão as equipes: Handebol Atlético Caarapoense (Caarapó), Colégio Objetivo (Rio Brilhante), RCA (Aquidauana), HCTL (Três Lagoas), Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul); no juvenil masculino: CBH - Corumbá Handebol (Corumbá), Colégio Objetivo (Rio Brilhante), Clube de Regatas Aquidauanense (Aquidauana), Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul); na categoria Júnior Masculino: Clube de Regatas Aquidauanense (Aquidauana), TLHB (Três Lagoas) e Stilo (Campo Grande).

Os times de Aquidauana têm como técnicos os professores Cristio Duarte, Gabriel Silvério e Adauto Metran. A realização do campeonato é da Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA).