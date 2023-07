Campeonato Estadual de Futsal Feminino começa amanhã

Jogos seguem até domingo / Divulgação

Acontece a partir de quinta-feira, 20, o Campeonato Estadual de Futsal Feminino. O campeonato vai reunir categorias do sub-14, sub-16 e sub-20. Os jogos serão realizados no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, às 18h30.

De acordo com a FEMA, estão confirmadas a participação de diversas equipes, SUB-14 - Hórus Aquidauana, CRA Aquidauana e DEC Operário, do SUB-16 – CRA Aquidauana, TL Sejuvel, Club Atlético Santista, EIA Dourados, FUNEC CFC, Hórus Aquidauana e COHAB Miranda. Já no SUB-20 - DEC Operário, CRA Aquidauana, Hórus Aquidauana e FUNEC CFC.

A partida segue ate domingo, 23. A realização do campeonato é da Federação de Futebol de Salão do Mato Grosso do Sul, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da FEMA (Fundação de Esportes). Mais informações sobre o campeonato podem ser obtidas pelo telefone: (67) 99210-6830 (Vieira).