Campeonato de Futsal Sub-08 e Sub-11 destaque para talentos mirins em Jardim

Troféu do Campeonato Estadual de Futsal / Prefeitura de Jardim

O Ginásio Municipal “Ticão”, em Jardim, foi palco de fortes emoções neste domingo (4), com o encerramento do Campeonato Estadual de Futsal nas categorias Sub-08 e Sub-11. O evento reuniu delegações de mais de dez cidades sul-mato-grossenses ao longo de quatro dias de intensas disputas, promovendo integração, espírito esportivo e o fortalecimento da base do futsal no estado.

Marcado por jogos acirrados e muita dedicação dos jovens atletas, o campeonato foi também uma vitrine para talentos em formação. A cerimônia de premiação contou com a presença de autoridades locais, estaduais, familiares e membros da comunidade, que lotaram as arquibancadas para celebrar o desempenho das equipes e a importância do esporte na formação de crianças e adolescentes.

Durante o encerramento, o presidente da Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, professor Mauro Augusto Ferrari, destacou o verdadeiro objetivo do torneio. “O mais importante é plantar a semente. Vimos equipes com menos de dois meses de treinamento jogando com garra e dedicação, como foi o caso da equipe de Jardim, nossa anfitriã.”

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Tereza Moreira, também prestigiou o evento e ressaltou a importância da iniciativa para o município. “Receber tantas cidades e ver tantas crianças brilhando em nosso ginásio é motivo de orgulho. O Ticão foi palco de grandes emoções e novos talentos.”

Para o secretário municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Cidadania, professor Sérgio Henrique Sá Braga, o campeonato foi um sucesso em todos os sentidos. Ele agradeceu o apoio da Prefeitura e destacou o trabalho conjunto com a Federação. “Com união e planejamento, mostramos que Jardim tem estrutura e capacidade para sediar grandes eventos esportivos. E o prefeito Juliano Guga tem sido um grande parceiro nesse processo de valorização do esporte local.”

Além do encerramento da competição, a cerimônia também marcou a inauguração oficial da nova quadra do Ginásio “Ticão”, que agora conta com um moderno piso modular, oferecendo mais conforto e segurança para os atletas.

Resultados do Campeonato:

Categoria Sub-08

1º lugar: Futsal Futuro

2º lugar: I Sports

3º lugar: Borussia FC

Artilheiro: Nicolas (Borussia FC)

Goleiro menos vazado: Braian Araújo (Futsal Futuro)

Categoria Sub-11

1º lugar: Clube União ABC-B

2º lugar: Chelsea Brasil MS-A

3º lugar: Escolinha Bayer

Artilheiro: Edson Miguel (União ABC-B)

Goleiro menos vazado: Henrique Gomes (União ABC-B)

Com apoio da Prefeitura de Jardim e a organização da Federação de Futebol de Salão de MS, o evento consolidou-se como um exemplo de incentivo ao esporte de base e valorização de jovens talentos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!