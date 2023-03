Campeonato Indígena 2023 estão sendo disputado em Nioaque

Disputam o campeonato times de aldeias locais / Divulgação

Fazendo parte do cronograma de ações comemorativas a Semana do Índio (comemorada na segunda quinzena de Abril), o Campeonato Indígena 2023 está sendo disputado no município desde o começo do ano, na modalidade futebol e nos gêneros masculino e feminino.

Os jogos estão sendo realizados na Arena Pedro Vitorino, da Aldeia Água Branca, com equipes apenas das aldeias locais de Nioaque (Brejão, Taboquinha, Água Branca e Cabeceira), sendo disputados todos os domingos, nos períodos matutino e também vespertino.

O Campeonato tem o apoio do Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, e terá premiação para os primeiros colocados e também premiação individual.

Semana do Índio

A Semana Do Índio se encerra no Dia 19 de Abril, data que é comemorado o Dia do Índio, feriado municipal em Nioaque. Tradicionalmente em todas as aldeias terão confraternizações entre outras ações que fazem parte do cronograma local.