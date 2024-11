Campeonato sul-mato-grossense de canoagem agita o domingo

Foto: Arquivo Jornal O Pantaneiro

Aquidauana será palco de uma grande celebração esportiva neste domingo, 1º de dezembro, com a realização da 38ª Santa Delfina e do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Canoagem. O evento promete movimentar o Rio Aquidauana, reunindo canoístas de diversas regiões do Brasil para uma competição cheia de adrenalina e desafios.

Organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCA), a competição conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA), e marca o início de dezembro com um estímulo ao esporte e ao turismo local.

Competição reúne atletas de todo o Brasil

Cerca de 70 canoístas já confirmaram presença na competição, representando estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

O percurso, que promete desafiar os competidores com as águas do Rio Aquidauana, terá início às 09h na Pousada Cachoeira do Campo, com chegada na Escola Aquidafuturo, localizada no antigo Clube dos Médicos.

Turismo e esporte em destaque

Além de fomentar o espírito esportivo, o evento é uma oportunidade de promover o turismo em Aquidauana, atraindo visitantes e colocando a cidade em destaque no cenário esportivo nacional.

A organização convida a população a prestigiar o campeonato e acompanhar de perto a emoção das provas. Esse tipo de evento é uma oportunidade única de vivenciar a força do esporte e a beleza natural de Aquidauana.