Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol é lançado com novo formato

Divulgação

O Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol Profissional Série A - Temporada 2025 realizou cerimônia de abertura nesta terça-feira (14) no auditório do Bioparque Pantanal. Os embates iniciam no dia 18 de janeiro e vão até o dia 6 de abril. O campeonato terá premiação de R$ 80 mil distribuídos entre os finalistas, o campeão receberá R$50 mil reais, enquanto o vice-campeão R$30 mil reais, além de premiações individuais.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), apoia a competição com termo de fomento com a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) de mais de 1 milhão de reais para a realização do evento esportivo.

Para o presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Estevão Petrallás o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025, promete modernidade e avanços.

“Dez maiores equipes do estado em uma chave única, jogando todos entre si, de maneira inédita. Todos se misturam e cada jogo vai ter um aspecto de uma decisão. Pela primeira vez na história teremos uma premiação em dinheiro. A federação pensa continuamente em premiar as categorias de base, Série B. É esse pensamento de inovação, modernização e experiência que queremos trazer para o futebol do Estado”.

“O futebol desperta paixões e movimenta multidões, movimenta a economia, é muito importante para a representação do Estado e a gente espera que o Campeonato Estadual possa fortalecer as nossas equipes. O Estado poder ter forte representação no cenário nacional, leva o público para os nossos estádios”, salienta o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

O formato da competição é inédito com embates dos 10 times em um único turno. Ao fim das nove rodadas, os dois melhores avançam diretamente para a semifinal, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B.

Na segunda fase, haverá dois duelos de ida e volta: o terceiro enfrentará o sexto, e o quarto jogará contra o quinto. Os vencedores dessas disputas se juntarão aos dois primeiros colocados na semifinal. Ao todo, a competição terá 55 jogos.

As semifinais estão marcadas para 16 e 23 de março, e a grande final será disputada em dois jogos, programados para 30 de março e 6 de abril.

Para o Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda o momento é de um recomeço para o futebol sul-mato-grossense.

“Eu acredito muito nesse novo momento do futebol no Mato Grosso do Sul, nós estamos desde 2015, à frente do esporte no estado. Conseguimos profundas transformações, evoluímos em diversas áreas, diversas modalidades. Além de ser a paixão nacional, é uma forma de recuperação e oportunidade para os nossos jovens. Eu acho que essa união dos clubes, essa nova gestão da federação tem tudo pra dar certo junto com o apoio do Governo do Estado”.

Times Participantes

Ivinhema Futebol Clube (Ivinhema)

Operário Futebol Clube (Campo Grande)

Coxim Atlético Clube (Coxim)

Associação Futebol Clube Pantanal (Campo Grande)

Dourados Atlético Clube (Dourados)

Aquidauanense Futebol Clube (Aquidauana)

Corumbaense Futebol Clube (Corumbá)

Costa Rica Esporte Clube (Costa Rica)

Clube Esportivo Naviraiense (Naviraí)

Esporte Clube Águia Negra (Rio Brilhante)

O campeonato sul-mato-grossense promete dar duas vagas para a Copa do Brasil de 2026 e uma vaga para o Campeonato Brasileiro Série D.