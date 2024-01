Campeonato Sul-Mato-Grossense inicia com apenas três estádios liberados para torcedores

Estádio Douradão / Divulgação

No próximo domingo, dia 21, o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024 terá início com quatro jogos, e até o momento, apenas três estádios foram liberados para a presença de torcedores.

O Ministério Público Estadual (MPMS) confirmou que os estádios Douradão e Saraivão estão aptos a receber jogos com a presença do público. Esta autorização foi concedida após o órgão analisar os documentos solicitados à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), assim como ao Dourados AC e Ivinhema FC. O MPMS oficializou a liberação por meio de um ofício à entidade.

A expectativa é que ainda nesta sexta-feira o Ministério Público se pronuncie sobre a situação do Estádio Jacques da Luz, localizado em Campo Grande. Já o Estádio André Borges, em Coxim, já estava previamente liberado para a realização de jogos.

O campeonato estadual tem início com quatro partidas, sendo três delas marcadas para as 15h. Pelo Grupo A, Coxim AC e AA Portuguesa se enfrentam no Estádio André Borges. No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, Náutico FC e Costa Rica EC disputam mais uma partida.

Pelo Grupo B, o confronto entre Ivinhema FC e Novo FC acontecerá no Estádio Saraivão. Encerrando o dia, às 16h, o Dourados AC recebe o Corumbaense FC no Estádio Douradão.