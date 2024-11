Campeonato sul-mato-grossense tem novo formato e inédita premiação em dinheiro

Dirigentes dos dez clubes da competição se reuniram no Conselho Arbitral na sede da Federação (Foto: Rodrigo Moreira/FFMS)

O Campeonato Sul-mato-grossense 2025 tem formato novo e datas definidas para começar e terminar. As decisões foram confirmadas nesta quarta-feira (13), em reunião do Conselho Arbitral convocada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) com a participação de representantes dos dez clubes confirmados na competição. O encontro aconteceu na Casa do Futebol, sede da entidade, em Campo Grande.

O próximo Campeonato Estadual começa no dia 19 de janeiro, com a primeira rodada da fase de classificação, que termina no dia 1º de março. Assim, vai permitir que todos os times se enfrentem na primeira fase, em turno único. No fim desta fase, com noves rodadas, os dois primeiros colocados se classificam direto para a fase semifinal e os dois últimos são rebaixados para segunda divisão.

Depois acontece a segunda fase com duas rodadas nos dias 5 e 9 de março, com os quatro clubes classificados entre a terceira e a sexta posição, com os dois classificados completando a fase semifinal, que será disputada em duas rodadas nos dias 16 e 23 de março. A fase final, também com rodada de ida e volta, acontece nos dias 30 de março e 6 de abril. A competição terá um total de 55 jogos.

Competição Atrativa e Premiação

De acordo com o presidente interino da FFMS, Estevão Petrallás, a proposta de mudança no formato da competição partiu dos clubes e deve proporcionar uma competição diferenciada. “Tenho certeza que a competição vai ganhar muito com isso, principalmente que serão dez clubes na mesma chave, todo mundo se enfrentando e isso é muito interessante e atrativo para nós e para o torcedor. Fico feliz que essa proposta partiu de um clube filiado, no caso o DAC, e é essa é uma das novidades para o próximo campeonato”, afirmou.

Além disso, pela primeira vez, está garantida uma premiação em dinheiro aos finalistas. “A Federação inova e lança um prêmio em dinheiro de R$ 80 mil que vai ser distribuído, com o primeiro colocado recebendo R$ 45 mil, o segundo R$ 25 mil, além de premiações individuais. E vamos continuar desonerando os clubes cada vez mais, assumindo o pagamento dos delegados dos jogos, antes de responsabilidade dos clubes mandantes. Isso para que os clubes possam concentrar seus esforços na qualidade do plantel e na gestão interna”, completou Petrallás.

Primeira rodada

A tabela básica do próximo Campeonato Estadual está definida e foi montada através de sorteio realizado no Arbitral, apontando a ordem de jogos dos clubes e quais farão cinco jogos como mandantes e quais fazem quatro partidas em casa, nas primeiras nove rodadas.

Assim, a primeira rodada, no fim de semana dos dias 18 e 19 de janeiro, tem os seguintes jogos: FC Pantanal x DAC; Aquidauanense x Ivinhema; Operário x Águia Negra; Naviraiense x Corumbaense; Costa Rica x Coxim.

“Houve uma evolução na questão de motivar a competição. Primeiro porque todo mundo vai brigar para ser primeiro ou segundo colocado na primeira fase e pular direto para a semifinal. Além da disputa natural para se manter na zona de classificação e evitar o rebaixamento. Na sequência, confrontos eliminatórios até a fase final que sempre chama atenção do torcedor”, completou Marcos Tavares, diretor de competições da Federação.



*Com informações da FFMS*