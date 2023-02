Campeonato Sul-mato-grossense tem quatro jogos neste domingo

Aquidauanense em treino recente / O Pantaneiro

O Campeonato Sul-mato-grossense de 2023 tem quatro jogos neste domingo (12).

As partidas serão em Aquidauana, Costa Rica e Dourados. Todos valem pela quarta rodada da competição.

Pelo grupo A, os dois jogos serão no Estádio Laertão, em Costa Rica. Às 10h, Serc recebe o Operário. Às 16h, o Costa Rica joga contra o Comercial. A chave B tem um jogo às 15h entre Aquidauanense x Ivinhema e outro às 15h30 entre Dourados x Novo.

Pelo regulamento, a competição tem dez times divididos em dois grupos. Oito (quatro de cada grupo) avançam às quartas de final. Os últimos colocados serão rebaixados para o sul-mato-grossense Série B de 2024.

No grupo A, o Operário é líder com seis pontos. O Costa Rica tem a mesma pontuação e perde no saldo de gols. Serc e Coxim têm três pontos cada. O lanterna é o Comercial, que ainda não pontuou.

A grupo B tem o Ivinhema liderando com seis pontos. Os outros têm três pontos. Em ordem, Dourados, Novo, Aquidauanense e Operário Caarapoense completam a chave