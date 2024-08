Campo do Braquiarão ferveu na 4ª rodada da Copa Princesa de Futebol Suíço

Divulgação / LEA

A 4ª rodada da Copa Princesa de Futebol Suíço, categoria 40 anos, agitou o Campo do Braquiarão na manhã de ontem, dia 4.

No primeiro jogo pelo Grupo A, o AMG Iacanga FC venceu o Atlético AFC por 2 a 0. No segundo jogo, também pelo Grupo A, o DG Carnes venceu o Gecaf por 1 a 0. No último jogo do dia, pelo Grupo D, o Auto El. Popular derrotou o Os Grossos Fut DIB.

Veja a classificação após a 4ª rodada: