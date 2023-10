Campo Grande recebe a Superliga Brasil de Futevôlei 3×3

Competição de futvôlei / Divulgação

Neste fim de semana, de 6 a 8 de outubro, Campo Grande recebe a Superliga Brasil de Futevôlei 3x3 22023 - Etapa Centro-Oeste. As disputas acontecerão nas quadras do espaço Gilson Treinamento de Voleibol. O público pode acompanhar de forma gratuita.

A competição tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Foi firmado termo de fomento junto à FSMFv (Federação Sul-Mato-Grossense de Futevôlei), com repasse de R$ 149 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

O campeonato terá a participação de oito equipes profissionais do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os jogos começam nesta sexta-feira (6), a partir das 18 horas. No sábado (7), o evento tem início às 8 horas e segue até as 21 horas. Já no domingo (8), as partidas finais ocorrerão das 11 às 19 horas.

Na primeira fase da competição, as disputas serão decididas em apenas um set de 21 pontos. A partir da segunda, incluindo semifinais e final, os jogos serão no sistema “melhor de três”, também com 21 pontos. Ao todo, a premiação do torneio será de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para o time campeão, R$ 6 mil ao vice e R$ 4 mil para o terceiro colocado.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, é uma oportunidade de promover ainda mais o esporte no estado. “O futevôlei é cada vez mais praticado no país, reunindo a paixão pelo futebol com o ambiente descontraído. Com a Superliga Brasil aqui em Mato Grosso do Sul, o objetivo é promover e popularizar ainda mais a modalidade, despertando o interesse do público em geral”.

Segundo a organização, os três primeiros colocados da etapa em Campo Grande garantem vaga para a fase nacional. Além da Centro-Oeste, as regionais Nordeste, Norte, Sul e Sudeste movimentam a competição pelo país. Com data a ser definida, a etapa nacional selecionará as três melhores equipes para representar o Brasil no campeonato mundial.

A Superliga Brasil de Futevôlei 3x3 22023 - Etapa Centro-Oeste é organizada pela CBFv (Confederação Brasileira de Futevôlei) junto à FSMFv, com chancela da FIFv (Federação Internacional de Futevôlei). A entrada é gratuita. Outra opção para acompanhar as partidas é por meio das transmissões ao vivo no canal oficial da CBFv no YouTube.