Campo Grande sedia maior evento estudantil de paradesporto de MS

O esporte eleva a autoestima, melhora a saúde física e mental / Fundesporte

Com o objetivo de incentivar a inclusão e o desenvolvimento de jovens atletas com deficiência, Mato Grosso do Sul recebe a 14ª edição das Paraesc (Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul) entre os dias 11 e 13 de julho. O evento, considerado o maior do paradesporto escolar no estado, será realizado em Campo Grande, com cerimônia de abertura marcada para esta sexta-feira (11), às 18h30, no Eco Hotel do Lago.

Promovido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o evento tem como foco a promoção da prática esportiva entre estudantes com deficiência física, intelectual ou visual. As modalidades em disputa nesta edição são atletismo, bocha, tênis de mesa e parabadminton.

Neste ano, as Paraesc batem recorde de participação, com representantes de 17 municípios: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. A expectativa é reunir cerca de 350 participantes nesta etapa estadual.

Além de incentivar a formação de novos talentos, as Paralimpíadas Escolares funcionam como etapa classificatória para a fase nacional do evento, que acontecerá em São Paulo, em duas etapas: de 17 a 22 e de 24 a 29 de novembro. Mato Grosso do Sul pretende participar da competição nacional com atletas em nove modalidades.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou o impacto social do evento. “As Paralimpíadas Escolares representam um espaço de reconhecimento, visibilidade e protagonismo para os jovens atletas com deficiência. É ali que eles mostram seu talento, superam limites e nos ensinam, com o exemplo, o verdadeiro significado de inclusão e cidadania”, afirmou.

Já o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, reforçou o compromisso do governo estadual com a inclusão. “As Paraesc promovem o acesso das pessoas com deficiência às mais diversas práticas esportivas. O esporte eleva a autoestima, melhora a saúde física e mental e promove o bem-estar. Essa é uma política pública essencial e nosso desejo é ampliar ainda mais o alcance das Paralimpíadas Escolares”, declarou.

Programação das Paraesc 2025

Sexta-feira – 11 de julho

Cerimônia de Abertura

Horário: 18h30

Local: Eco Hotel do Lago (Rua Bom Retiro, 1098 – Campo Grande)

Sábado – 12 de julho

Tênis de mesa

Horário: 8h às 12h

Local: Eco Hotel do Lago

Bocha

Horário: 8h às 10h e das 14h às 16h

Local: Eco Hotel do Lago

Atletismo

Horário: 8h às 10h e das 14h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna

Parabadminton

Horário: 13h30 às 17h

Local: Rádio Clube Campo

Domingo – 13 de julho

Atletismo (final)

Horário: 8h às 9h30

Local: Parque Ayrton Senna

