Campo Grande sedia primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de MS 2025

Arquivo/Fundesporte

A primeira fase dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul 2025 será realizada entre os dias 17 e 19 de junho, em Campo Grande. O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura).

As provas de atletismo acontecem no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as demais modalidades — como damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez — serão realizadas no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês.

A abertura oficial será na terça-feira (17), às 18h, no próprio shopping. Logo após, começa a competição de dança de salão. Nos dias seguintes, as disputas seguem das 8h às 17h (quarta-feira, 18) e das 8h às 12h (quinta-feira, 19), com encerramento e premiação.

O objetivo do evento é ampliar a participação da pessoa idosa na sociedade, fortalecendo o acesso ao esporte e ao lazer. A proposta vai além da competição: os jogos estimulam o convívio social, promovem autoestima e incentivam um estilo de vida mais ativo e saudável. A iniciativa está alinhada com o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, a prática esportiva entre os idosos tem reflexos diretos na saúde física e mental. “Atividades como jogos de mesa estimulam memória, concentração e raciocínio lógico, podendo inclusive reduzir o risco de doenças como demência e Alzheimer. Por isso, os Jogos da Melhor Idade são mais que um momento de lazer: são ferramentas de cuidado com a saúde.”

A diretora da competição, Karina Quaini, destaca a evolução da iniciativa. “A cada edição temos mais participantes e maior engajamento dos municípios. Isso mostra o impacto positivo dos jogos na vida dos idosos e reforça a importância de investir cada vez mais nessa estrutura.”

