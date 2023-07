Campo Grande será palco da 26ª Taça Brasil Sub-15 de Futsal Masculino

Times jogam por rodízio simples / Foto: Divulgação

A próxima semana será de muito futsal em Campo Grande. O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o tradicional Guanandizão, será palco da 26ª edição da Taça Brasil de Clubes Sub-15 de Futsal Masculino – Divisão Especial, entre os dias 9 e 15 de julho. A entrada é gratuita.

A competição tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Para a realização do evento, foi assinado termo de fomento no valor de R$ 62 mil junto à FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul). O recurso é proveniente do FIE-MS (Fundo de Investimentos Esportivos).

Mato Grosso do Sul será representado por três equipes: Juventude AG, Instituto Ismaily 31 e Escolinha Pezão/Tic Tac. A competição, ao todo, conta com 15 clubes, divididos em três grupos com cinco integrantes cada. O grupo A tem Drummond/Cianorte (PR), AADBras/Sesc Brasília (DF), Clube do Remo (PA), Balsas/Maranhão Futsal (MA) e Juventude (MS).

A chave B é composto por Vasco da Gama (RJ), Clube Campestre (PB), Brisas/Goiás (GO), Tabuca Juniors/São Paulo (SP) e Ismaily 31 (MS). Integram o grupo C Sport Recife (PE), W&F Futsal (CE), Iate Clube/Procampus (PI), Pezão/Tic Tac (MS) e Apama Futsal (SC).

De acordo com o regulamento da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), que organiza o evento, as equipes se enfrentam em rodízio simples, no sistema “todos contra todos” dentro dos grupos. O líder de cada chave e o time com melhor índice técnico entre os segundos colocados avançam à semifinal. A fase eliminatória (“mata-mata”) será com jogo único até a grande decisão.

Os jogos começam no domingo (9), às 12h30 (horário de MS). A final está marcada para 15 de julho, às 10 horas. Confira a tabela completa de jogos neste link.