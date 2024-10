Campo Grande Vôlei estreia com vitória na Superliga C de Vôlei Feminino

A etapa regional da Superliga C em Campo Grande reúne oito equipes de MS / Fundesporte

A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei (MS) começou sua campanha na Superliga C de Vôlei Feminino - Etapa Centro-Oeste com vitória. A equipe sul-mato-grossense derrotou o Mais Vôlei Brasília (DF) por 3 sets a 0 (parciais de 25x13, 25x9 e 25x12) na noite desta terça-feira (8), no Círculo Militar de Campo Grande.

A competição realizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O técnico sul-mato-grossense Samir Dalleh atribuiu o resultado ao foco e à execução precisa da equipe. “As meninas seguiram o plano de jogo à risca. Sabemos que o primeiro jogo é sempre o mais difícil, mas elas mostraram um nível técnico excelente e conseguiram uma vitória importante”, destacou o treinador.

Apesar do desempenho, Samir apontou áreas de aprimoramento para os próximos confrontos. "Ainda precisamos trabalhar o entrosamento entre levantadoras e ponteiras e melhorar a agressividade no saque", analisou o técnico da equipe, que faturou o bronze na Classificatória A do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16 no último fim de semana, em Goiânia (GO).

Além da vitória do Campo Grande Vôlei, mais três partidas movimentaram a primeira rodada da Superliga C nesta terça-feira (8), na capital. O Vila Nova Universo (GO) venceu o Real Brasiliense (DF) por 3 sets a 0, com parciais de 27x25, 25x18 e 25x14. Já o Lona Voleibol (GO) derrotou a Ascade (DF) também por 3 sets a 0, com placar de 25x14, 25x18 e 25x19. No confronto entre Brasiliense Vôlei (DF) e Ace/Open Sports (GO), a equipe goiana saiu vitoriosa por 3 sets a 0, com parciais de 25x22, 25x19 e 25x19.

A etapa regional da Superliga C em Campo Grande reúne oito equipes de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, divididas em dois grupos com quatro integrantes cada, na primeira fase. Os dois melhores de cada chave se classificam às semifinais, que acontecerão na sexta-feira (11), a partir das 17 horas. A final será no sábado (12), às 19 horas.

De acordo com regulamento da CBV, os campeões em cada sede regional (Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste) garantem uma vaga no acesso à Superliga B 24/25. Os segundos colocados participam da segunda etapa da competição, entre os dias 18 e 22 de outubro – em local a definir – de olho na sexta vaga disponível.

Mais quatro jogos agitam o Círculo Militar de Campo Grande nesta quarta-feira (9). Ingressos estão sendo vendidos a R$ 10 na entrada do ginásio. Confira os confrontos:

14h - Ace (GO) x Vila Nova (GO)

15h30 - Ascade (DF) x Mais Vôlei Brasília (DF)

17h - Brasiliense Vôlei (DF) x Real Brasiliense (DF)

19h - Campo Grande Vôlei (MS) x Lona (GO)

Confira neste link o chaveamento dos grupos, a programação dos jogos e demais detalhes da Superliga C feminina - Etapa Centro-Oeste 2024.

*Com informações da Comunicação Setesc