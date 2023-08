Carlos André representa Aquidauana na Liga Nacional de Rodeio

Vencedor do rodeio no Expoaqui / Foto: Divulgação

Representando Aquidauana e Mato Grosso do Sul, o peão Carlos André disputa a inal da Liga Nacional de Rodeio no Barretão, no interior de São Paulo.

André foi campeão da seletiva no Expoaqui 2023, garantindo a vaga no maior rodeio da América Latina.

A competição segue até o sábado, 26, com transmissão disponível pelo canal da Brasil Rural Tv. Clique aqui para acompanhar.