CBF anuncia candidatura de Brasília para sediar final da Libertadores

Rafael Ribeiro CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (13) que formalizou junto à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a candidatura do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para sediar a final da Copa Libertadores de 2025. A decisão da competição será disputada no dia 29 de novembro.

“Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada”, declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Nos últimos anos o estádio Mané Garrincha sediou importantes partidas, de competições como a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, a Copa do Mundo Sub-17, a Copa América de 2021 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o estádio sediado na capital federal, que tem capacidade para mais de 70 mil torcedores, recebeu duas das três partidas com os maiores públicos na atual edição do Campeonato Brasileiro: Vasco e Palmeiras (com cerca de 65 mil presentes) e Flamengo e Criciúma (com mais de 60 mil torcedores).